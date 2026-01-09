Ucranianos combaten los apagones y el frío en medio de ataques rusos al sistema energético

Un ataque con más de 240 drones y 36 misiles se produjo la madrugada del viernes tras múltiples advertencias sobre el frío anormal mientras las temperaturas en gran parte del país cayeron a 10 grados bajo cero, con pronósticos de hasta 19°C bajo cero para el fin de semana.

Como resultado de los ataques contra las plantas de calefacción de la capital -que mataron al menos a cinco personas, incluido un paramédico que asistía a los heridos -la mitad de los hogares se quedaron sin calefacción.

Los cortes de energía de emergencia también significaron que 417.000 familias en Kiev solo tuvieron acceso esporádico a la electricidad, lo que llevó al alcalde, Vitali Klitschko, a instar a los afectados a mudarse temporalmente al campo, donde podrían recurrir a la leña o a generadores de energía portátiles para calentarse.

Las vacaciones escolares se han extendido en toda Ucrania y se insta a los residentes locales a reducir el consumo de electricidad y abstenerse de utilizar el transporte privado para reducir la carga sobre el sistema energético y los servicios de emergencia.

Las reparaciones de emergencia continuaron el viernes en las regiones sudorientales de Dnipropetrovsk y Zaporiyia, donde varios millones de residentes pasaron hasta 24 horas sin acceso a la electricidad después de un ataque masivo en la noche del miércoles al jueves.

"Aunque tenía gas y baterías portátiles, era moralmente muy difícil estar sentado en completa oscuridad, sin medios de comunicación y sin saber qué estaba pasando", explicó a EFE Daria, una responsable de redes sociales de 30 años de la ciudad de Dnipro.

Dado que su apartamento está cerca de la central eléctrica y de calefacción local, ha presenciado múltiples intentos de destruirla. "Rusia hace esto deliberadamente para dejarnos sin luz, sin calefacción, sin agua, sobre todo en invierno, en medio de fuertes heladas", declaró.

Algunos están emocionalmente "al límite", dijo Daria, citando a su amiga cercana que vive en el piso 13, donde todo depende de la electricidad.

“Tiene un hijo y, cuando se va la luz, no puede cocinar ni calentar agua. No se trata de incomodidad, se trata de sobrevivir”, explicó.

“Vivir en Ucrania significa tener siempre un plan B”, explica a EFE la psicóloga de Zaporiyia, Yevguenia Lebedieva.

Mientras los radiadores se enfriaban durante el apagón masivo, Lebedieva publicó mensajes humorísticos en las redes sociales que se volvieron virales y en los que comparó la experiencia con pasar una noche en una tienda de campaña durante un viaje de senderismo y enumeró bolsas de dulces yuna botella de champán como sus suministros vitales junto con el saco de dormir de invierno.

Lebedieva tiene que subir caminando hasta su apartamento en el décimo piso, ya que los ascensores dejan de funcionar durante los cortes de luz. Toda su rutina gira en torno a la electricidad y utiliza una pequeña estación de carga para alimentar su computadora y garantizar el acceso a internet.

Si los cortes de electricidad continúan durante más de 24 horas, lo carga en la casa de una amiga que tiene un generador de electricidad de gasolina.

Los residentes locales ven los ataques rusos como un intento de intimidar a los civiles y aumentar la presión sobre las autoridades de Kiev para que se rindan a los ultimátums rusos.

Creen que tales planes fracasarán, especialmente si continúa el apoyo extranjero.

“Nuestros trabajadores de energía y servicios públicos son titanes, así como los soldados y aquellos civiles que eligen vivir sus vidas aquí porque no se ven en ningún otro lugar del mundo”, dijo Lebedieva.

Horas después de los ataques, Lebedieva ya recibía clientes en su oficina. "Es natural que sigamos viviendo a pesar de todo. Pero para ello necesitamos la ayuda de todas aquellas personas, organizaciones y países que deciden estar del lado de la luz y la justicia", dijo.

“Nunca culpo a nuestros trabajadores de la energía. Los admiro por restaurar la luz en nuestros hogares después de los ataques”, compartió Daria, mientras que los cortes de electricidad, cuyo objetivo es distribuir la electricidad disponible de manera justa, se volvieron más predecibles en Dnipro. Incluso cuando regresa la electricidad, evita encenderla, pensando que alguien más podría necesitarla más.

"Somos fuertes y estamos aprendiendo a adaptarnos a cualquier condición", dijo, al tiempo que recalcó que planea quedarse en Ucrania hasta el final de la guerra, recaudando fondos para comprar equipamiento para sus amigos en el ejército.

“Es difícil para nosotros. Muy difícil. Pero no nos doblegarán”, subrayó Daria.