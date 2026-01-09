Un herido grave y 27 leves por el paso de Goretti en Francia con vientos de hasta 213 km/h

El herido grave es un hombre de 26 años que tuvo que ser rescatado por los bomberos al caerse de su tejado al que había subido para colocar una teja, informó la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento del Norte.

Uno de los principales efectos que tuvo este temporal fueron los cortes del servicio de electricidad, sobre todo por la caída de postes y de árboles sobre las líneas, que llegaron a dejar sin suministro a 380.000 viviendas a primera hora de la mañana, la inmensa mayoría en Normandía.

Con carácter preventivo, se suspendió la circulación de trenes en Normandía, que se reanuda esta tarde de forma "muy progresiva", según la compañía ferroviaria francesa SNCF.

Tampoco circula este viernes ningún tren regional (TER) en la región de Altos de Francia, fronteriza con Bélgica.

Por otro lado, los tres reactores de la central nuclear de Flamanville, que se encuentra en la costa de Normandía, quedaron paralizados para evitar riesgos ante posibles subidas del nivel del mar o el derribo de torres eléctricas con las que se conecta a la red.

El grupo EDF indicó en un comunicado que los reactores número 1 y número 3 fueron desconectados después de que se hubiera reducido su potencia "conforme a los procedimientos previstos para afrontar las previsiones meteorológicas anunciadas", mientras que el 2 estaba ya apagado antes porque estaba siendo objeto de tareas de mantenimiento.

Los vientos más fuertes de Goretti en Francia, incluidas las ráfagas de 213 kilómetros por hora, se registraron en Normandía, y en concreto en el departamento de la Mancha, donde Météo France registró 148 kilómetros por hora en la capital, Cherburgo.

En otras zonas del noroeste de Francia, los servicios meteorológicos midieron 147 kilómetros por hora en Caen, 115 en Ruán o 107 en Le Bourget, a una quincena de kilómetros de París.

París cerró parques y jardines a consecuencia de este temporal de viento, que ha dejado ráfagas de hasta 148 kilómetros hora en la cúspide de la Torre Eiffel.

Météo France advirtió de que en el suroeste de Francia, al sur de la región de Aquitania, en la frontera con España, una perturbación este viernes va acompañada de vientos de entre 110 y 120 kilómetros por hora, que localmente pueden llegar a 130 en la costa.

De hecho, los dos únicos departamentos que siguen hasta esta tarde en alerta naranja en Francia son los de los Pirineos Atlánticos, en la frontera con España, y las Landas. Durante la noche habían sido una treintena en el noroeste e incluso el de la Mancha estuvo varias horas en alerta roja.