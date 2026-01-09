Un muerto y 28 desaparecidos en Filipinas por deslizamiento de tierra en un vertedero

El Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC) explicó en un comunicado, citado por la agencia pública de Filipinas PNA, que el incidente se produjo el jueves en la tarde en el vertedero de Binaliw tras persistentes lluvias en las horas previas.

Los socorristas siguen en la búsqueda de supervivientes, una tarea que se ha visto afectada por la inestabilidad del terreno y el peso de los desechos acumulados en este depósito, que se estima que recibe unas mil toneladas de residuos a diario.

El centro comunitario de Cebú (CAPC) indicó en otro boletín, difundido en Facebook, que siete de los lesionados fueron ingresados en centros de salud.

Cuando se produjo el deslizamiento, "varios empleados" de manejo de residuos quedaron atrapados, por lo que las autoridades han desplegado a más de 300 funcionarios para atender la emergencia, añade el escrito.

En el vertedero de Binaliw, gestionado por el sector privado, se registraron deslizamientos menores en 2023, sin que se produjeran víctimas mortales.

La isla de Cebú, donde viven 5,4 millones de personas, fue sacudida en noviembre pasado por el tifón Kalmaegi, que dejó más de 110 muertos, y por un terremoto en octubre que se cobró la vida de al menos 72 personas.