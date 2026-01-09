Un sismo de magnitud 5,3 se siente en la costa sur de Perú sin que se reporten daños

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que el epicentro del movimiento telúrico se ubico en el distrito de Changuillo, a 27 kilómetros al sur de la localidad de Palpa, en Ica.

El temblor se originó a una profundidad de 48 kilómetros y alcanzó una intensidad entre III y IV en Palpa, lo que significa que la población lo percibió entre leve y moderado.

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que este sismo "no genera tsunami en el litoral peruano".

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) también informó sobre el movimiento, pero no reportó que haya causado daños personales o materiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.