Vientos de hasta 213 km/h dejan al menos 380.000 viviendas sin electricidad en Francia

El Ministerio del Interior, en una evaluación hecha a las 8.00 hora local, indicó que no se tenía constancia de heridos graves, pero sí de 3 leves en accidentes en la vía pública.

La sociedad que gestiona las redes eléctricas, Enedis, precisó que la inmensa mayoría de las viviendas que se habían quedado sin electricidad (260.000) estaban en Normandía. A eso había que añadir 21.000 en Bretaña, 18.500 en Picardía y 13.500 en Ile de France.

Enedis indicó que 1.600 de sus empleados y otros 650 de empresas subcontratadas estaban movilizados en las regiones con cortes de corriente.

Los vientos más fuertes, incluidas esas ráfagas de 213 kilómetros por hora, se registraron en el departamento de la Mancha, donde Météo France registró 148 kilómetros por hora en la capital, Cherburgo.

En otras zonas del noroeste de Francia, los servicios meteorológicos midieron 147 kilómetros por hora en Caen, 115 en Ruán o 107 en Le Bourget, a una quincena de kilómetros de París.

Météo France advirtió de que en el suroeste de Francia, al sur de la región de Aquitania, en la frontera con España, una perturbación este viernes irá acompañada de vientos de entre 110 y 120 kilómetros por hora, que localmente pueden llegar a 130 en la costa.

De hecho, los dos únicos departamentos que esta mañana seguían en alerta naranja en Francia eran los de los Pirineos Atlánticos, en la frontera con España, y las Landas. Durante la noche habían sido una treintena en el noroeste e incluso el de la Mancha estuvo varias horas en alerta roja.