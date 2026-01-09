Von der Leyen enfrentará su cuarta moción de censura por el acuerdo UE-Mercosur

Bruselas, 9 ene (EFE).- El grupo de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo prevé registrar una nueva moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por promover el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que obtuvo hoy un apoyo mayoritario provisional de los gobiernos comunitarios y será firmado la semana próxima.