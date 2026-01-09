Wall Street acumula ganancias en una semana volátil enfocada en IA, defensa y geopolítica

Al cierre de la bolsa este viernes, el Dow Jones subió un 0,48 % hasta 49.504 puntos y el selectivo S&P 500 repuntó un 0,65 %, hasta 6.966 unidades, ambos con máximos históricos; mientras que el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,82 %, hasta 23.671 enteros.

En el conjunto semanal, el Dow Jones sube más del 2 %, el S&P 500 un 1 % y el Nasdaq un 2 %.

Los analistas de Wells Fargo señalaron hoy en una nota que el dato económico clave ha sido el informe de empleo de diciembre, que ha sido "lo suficientemente débil" para mantener las perspectivas de recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal en el horizonte.

"Sí, la Fed probablemente mantendrá (los tipos) en enero, pero basándose solo en empleo, podría defender que siga recortando", apostillaron.

La tasa de desempleo en EE.UU. bajó dos décimas, hasta el 4,4 %, en diciembre, cuando se crearon 50.000 puestos de trabajo, un dato menor que el registrado en noviembre e inferior al esperado por el mercado, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En el plano corporativo, las grandes tecnológicas cierran una semana negativa (-0,9 % en conjunto, según la firma Fidelity) que algunos expertos atribuyeron a una rotación de carteras de los inversores aprovechando el alto valor de mercado.

No obstante, la fabricante de chips Intel, en la que el Gobierno de EE.UU. es inversor, cierra con ganancias acumuladas tras dispararse un 10,8 % tras un comentario positivo del presidente Donald Trump sobre una reunión con su consejero delegado, Lip-Bu Tan.

También han destacado las contratistas del Departamento de Defensa, a las que Trump dijo que prohibirá hacer recompras de acciones y pagar dividendos para después anunciar que planea incrementar en un 50 % el presupuesto militar.

Una de las más beneficiadas por los anuncios ha sido Kratos Defense, que subió hoy un 9,3 % y, en el conjunto de la semana, acumula un 36 %. Lockheed Martin ganó hoy un 8 %, Northrop Gumman un 4,8 % y Boeing un 3,1 %.

El mercado siguió pendiente de los acontecimientos entre EE.UU. y Venezuela tras la detención del líder venezolano Nicolás Maduro el pasado fin de semana y las pretensiones del Gobierno Trump de revitalizar el sector petrolero del país caribeño.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cierra la semana en 59,12 dólares el barril, con un avance semanal del 3,1 %.

Mientras, los inversores esperan un posible fallo del Tribunal Supremo sobre la legalidad de los aranceles de Trump, lo que podría tener un impacto en la política comercial y en la situación fiscal del país.