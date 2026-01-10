Al menos 480 municipios de la sierra de Perú están en riesgo por intensas lluvias

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) indicó a través de un comunicado que Áncash, en la sierra norte del país, es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 64, seguido de Cajamarca (45), Ayacucho (35), Huancavelica (22), La Libertad (19), Lima (18), Apurímac (17), Huánuco (10), Cusco (9), Arequipa (9), Piura (7) y Pasco (4).

Además, 221 distritos de estas mismas regiones, además de Ica y Junín, se encuentran en riesgo alto.

Ante esta situación, el Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomendó a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas o sirenas en coordinación con las autoridades locales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico", agregó el organismo oficial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Medios locales informaron que las lluvias torrenciales que han caído durante la semana han provocado deslizamientos, desbordes de ríos y aludes en municipios del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), en la selva central del país, y ya hay varias carreteras bloqueadas, lo que ha provocado el aislamiento de varias comunidades.