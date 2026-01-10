Brasil abandonará custodia de la Embajada argentina en Venezuela, según fuentes oficiales

Según esta misma fuente, la decisión ya fue comunicada al Gobierno argentino y responde a una necesidad técnica de reorganizar el trabajo diplomático de la misión brasileña en el nuevo contexto político del país, bajo el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Brasil asumió la representación de los intereses argentinos en Caracas en agosto de 2024, después de que los diplomáticos de ese país fueran expulsados de Venezuela por la posición adoptada por el Gobierno de Javier Milei tras las elecciones presidenciales en que se le atribuyó la victoria a Nicolás Maduro.

Durante este periodo, la bandera brasileña ondeó en la residencia argentina en la capital venezolana, velando por los intereses del país y brindando protección a cinco opositores venezolanos que se encontraban en calidad de asilados en dicho inmueble.

A pesar de que Venezuela revocó la autorización que le había dado a Brasil para representar a Argentina, alegando que en la residencia se tramaban actos "terroristas", el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva se aferró a la convenciones de Viena y comunicó que seguiría ejerciendo la representación hasta que el Gobierno de Milei designara "a otro Estado aceptable" para el Ejecutivo venezolano.

Los cinco refugiados permanecieron durante 14 meses dentro de la sede diplomática, hasta que en mayo de 2025 fueron extraídos del país rumbo a EE.UU. en un operativo liderado por Washington.