Colombia recupera 22 millones de dólares de contratos de Defensa fallidos con extranjeros

De ese monto, unos 1,8 millones de dólares corresponden a la devolución del pago anticipado y a la sanción impuesta a Geci Española, empresa con sede en Cádiz dedicada al sector aeronáutico y de defensa, contratada por la Aviación del Ejército para el suministro de una aeronave no tripulada que nunca fue entregada.

Los recursos fueron consignados este sábado al Tesoro Nacional tras quedar en firme, el 29 de diciembre de 2025, la declaratoria de incumplimiento del contrato.

La institución explicó que el cobro a Geci se hizo efectivo luego de un proceso de la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército, que confirmó la responsabilidad del proveedor y permitió la recuperación total del anticipo hecho junto con la multa contractual.

A ese caso se suma la recuperación de cerca de 20,1 millones de dólares por un contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17 suscrito con la empresa estadounidense Vertol Systems Company Inc., según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

De ese monto, 13,58 millones de dólares correspondieron a la devolución del 100 % del pago anticipado, mientras que 6,49 millones de dólares fueron pagados como multa por la aseguradora Berkley International Seguros Colombia, en virtud de la póliza de cumplimiento.

El ministro precisó que el Estado hará un cobro ejecutivo adicional por 2,46 millones de dólares a Vertol Systems, correspondiente al saldo restante de la sanción que no cubre la aseguradora.

"Defender al país es también proteger sus recursos", afirmó Sánchez Suárez, al señalar que estas actuaciones buscan garantizar la protección del erario y el cumplimiento de la normatividad en la contratación del sector defensa.