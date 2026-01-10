El Reino Unido acelera la preparación de tropas ante un eventual despliegue en Ucrania

El ministro de Defensa, John Healey, dijo que la dotación servirá para asegurar que las Fuerzas Armadas británicas "estén listas para desplegarse y liderar la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNFU, en inglés)", tras visitar Kiev el viernes y compartir los planes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Healey subrayó que, al tiempo que tratan de conseguir un acuerdo de paz, los aliados siguen comprometidos a reforzar "ahora" las defensas aéreas ucranianas.

Los 200 millones de libras se destinarán a modernizar vehículos y sistemas de comunicación, mejorar la protección antidrones y adquirir equipamiento adicional, de acuerdo con la nota.

El ministro indicó asimismo que este mes se iniciará en el Reino Unido la producción de drones interceptores Octopus, diseñados por Ucrania para neutralizar drones rusos que atacan objetivos civiles e infraestructura crítica.

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció el pasado martes, tras una reunión de la Coalición de Voluntarios en París, que el Reino Unido y Francia establecerán centros militares en Ucrania tras un alto el fuego, en el marco de esa fuerza multinacional que apoyaría al Ejército ucraniano después del conflicto.