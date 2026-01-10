Entra en vigor la retirada de Finlandia de la convención contra las minas antipersonales

El Ministerio de Defensa finlandés explicó en un comunicado que esta decisión, aprobada por el Parlamento en junio pasado por 157 votos a favor y 18 en contra, se basó en una evaluación de las necesidades defensivas del país "en un entorno de seguridad deteriorado".

"La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha transformado profundamente el entorno de seguridad de Finlandia y de toda Europa", señaló el comunicado.

Según el ministerio, los principales objetivos de la política exterior y de seguridad de Finlandia son salvaguardar la independencia y la integridad territorial del país, evitar involucrarse en conflictos militares y garantizar la seguridad y el bienestar de su población.

"La retirada de la Convención de Ottawa permitirá empezar a planificar la reintroducción de minas antipersonales para complementar las capacidades de defensa de Finlandia", dijo el comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La reintroducción de este tipo de minas se llevará a cabo de acuerdo con los procesos de planificación de la administración de defensa para reforzar los 1.340 kilómetros de frontera que Finlandia comparte con Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio de Defensa aseguró además que, a pesar de la retirada de la convención, el país mantendrá su compromiso con los objetivos humanitarios del Tratado de Ottawa y seguirá apoyando la acción humanitaria contra las minas.

Finlandia se suma de este modo a otros países de la región del mar Báltico, como Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, que ya se han retirado del tratado o han iniciado el procedimiento para hacerlo, dado que consideran a Rusia una grave amenaza para su seguridad.

Finlandia fue uno de los últimos países de Europa occidental en ratificar el Tratado de Ottawa en 2012, una decisión que le obligó a retirar las miles de minas antipersonales diseminadas a lo largo de la frontera con Rusia desde los tiempos de la guerra contra la Unión Soviética.

Se calcula que antes de ratificar la convención, las fuerzas armadas finlandesas disponían de cerca de un millón de este tipo de minas, entre las instaladas en la línea fronteriza y las almacenadas en los arsenales.