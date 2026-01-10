Exiliados en EEUU acusan a Venezuela de "burlarse" por la liberación parcial de los presos

La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) acusó, en un pronunciamiento, a las autoridades chavistas de presentar "gestos parciales y limitados como avances unilaterales de paz, mientras mantienen en cautiverio a cientos de inocentes" tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace una semana.

"A pesar del anuncio realizado por Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela), sobre la excarcelación de 'un número importante' de personas privadas de libertad por motivos políticos, la realidad demuestra que no se ha producido la liberación de todos los presos políticos venezolanos", señaló.

La agrupación con sede en Florida, hogar de la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos, consideró insuficiente la liberación de presos que comenzó el jueves y que, hasta ahora, suma menos de 20 liberaciones, según organizaciones ciudadanas y opositoras.

En las cárceles venezolanas había 806 presos políticos, incluyendo 175 militares, indicó Veppex al citar datos de la organización ciudadana Foro Penal con corte al 5 de enero.

Los exiliados lamentaron que "las liberaciones confirmadas se limitan a un grupo reducido y selectivo de civiles, opositores políticos y algunos extranjeros, incluyendo varios españoles", además de no contemplar a ningún preso político militar.

"Su continuidad en prisión constituye una clara señal de que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez no tiene la voluntad real de desmantelar el aparato represivo ni de avanzar hacia una reconciliación nacional genuina", apuntó Veppex.

Venezuela no ha publicado una lista oficial que detalle el número y nombres de los excarcelados, pero entre ellos están los opositores Biagio Pilieri y Enrique Márquez, así como los españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona, además de la activista Rocío San Miguel.

Familiares de presos organizaron vigilias el viernes fuera de centros de detención para esperar sus excarcelaciones y exigir a las autoridades que "cumplan con ese compromiso asumido con la liberación" de estas personas.

El Venezuelan American Caucus (VAC), otra organización de venezolanos en EE.UU., también consideró que "no puede haber acuerdos mientras haya inocentes encarcelados por pensar distinto".

"La libertad de los presos políticos es una obligación moral. Es el punto de partida", señaló en sus redes sociales.

Legisladores republicanos y demócratas de Florida también han exigido la liberación de "todos" los presos políticos al cumplirse este sábado una semana de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas.