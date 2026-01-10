Gobierno colombiano invertirá más de 1.600 millones de dólares en un escudo antidrones

"Colombia inicia una de las estrategias más audaces e innovadoras para nuestra seguridad y defensa nacional. Desarrollaremos el proyecto Escudo Nacional de Antidrones", afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, al presentar la iniciativa, que busca responder a lo que calificó como un "nuevo desafío" para el país.

El proyecto busca fortalecer el control del espacio aéreo frente al uso de drones por parte de organizaciones armadas ilegales, tales como grupos guerrilleros y bandas criminales.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó asignar cerca de un billón de pesos (unos 269 millones de dólares) para la primera fase del proyecto durante 2026, orientada a la estructuración técnica y operativa del sistema y al despliegue inicial de las capacidades antidrones, dada su "importancia estratégica" y su objetivo principal de salvar vidas, agregó la información.

Según datos del Ejército colombiano, el primer ataque con drones de grupos armados ilegales en el país fue el 26 de abril de 2024. Desde entonces y hasta el pasado 18 de diciembre fueron contabilizados 393 atentados con esos artefactos.

Para el desarrollo del Escudo Nacional Antidrones fue conformado un equipo multidisciplinario integrado por miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que aportarán su experiencia operacional para definir y validar las especificaciones técnicas del sistema.

Según la cartera de Defensa, las contrataciones para implementar el sistema se harán directamente con los fabricantes o sus representantes legales, con acompañamiento del Estado de origen de cada empresa y de sus embajadas, y no aceptarán ofertas de intermediarios.