Israelíes reciben notificación móvil amenazante en medio de tensiones crecientes con Irán

"Estamos a punto de llegar. Miren al cielo a medianoche", rezaba el mensaje, que se difundió en un momento en el que se teme que las tensiones entre Israel e Irán puedan desembocar en un enfrentamiento militar directo.

Sin embargo, la Autoridad Nacional de Ciberseguridad de Israel aseguró en un comunicado que se trata de una "campaña de concienciación de una fuente no identificada" y enfatizó que no se debió a una vulneración de ningún dispositivo o cuenta, sino de un mensaje 'spam' ampliamente distribuido.

"No se preocupen, no compartan, simplemente continúen con sus actividades", detallaba el comunicado.

El Gobierno de Irán acusó este sábado a Estados Unidos, en coordinación con Israel, de "incentivar la inestabilidad y violencia" en una carta a la ONU tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las protestas iraníes.

La Misión Permanente de Irán en la ONU condenó la "persistente, ilegal e irresponsable conducta de Estados Unidos", al que acusó de "interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitaciones y la deliberada incentivación de la inestabilidad y la violencia".

En la misiva, enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, Irán sostuvo que la coordinación entre Estados Unidos e Israel es "evidente", como muestran el apoyo de Trump al "criminal" primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La carta trasciende mientras el Ejército de Irán, donde siguen sin funcionar las telecomunicaciones en el decimocuarto día de protestas, indicó este sábado que enfrentará seriamente cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica.

Trump ha advertido de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes, pues al menos hay 51 muertos desde el 28 de diciembre, según informó este viernes la organización civil Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, Noruega.