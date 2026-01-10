Luz Casal presenta su último disco, 'Me voy a permitir', en una sala emblemática de París

Aunque estaba previsto que Carla Bruni subiese para cantar con Luz Casal el tema 'Ella', la ex primera dama francesa ha tenido que cancelar su participación por motivos de salud, señalaron hoy a EFE fuentes del equipo de la cantante gallega.

'Ella', de Charles Aznavour, que dio la vuelta al mundo tras formar parte de la banda sonora de la película 'Notting Hill', es la única colaboración cantada del disco, cuya edición en Francia ha salido con el título 'Bravo', con una portada diferente y una canción nueva, 'Tú y yo', en sustitución de 'Me voy a permitir', considerada 'demasiado roquera' para el mercado galo, señalaron las fuentes.

A París, Luz Casal llega tras actuar la víspera en Poitiers y tiene previstos conciertos en Grenoble, Lyon o Aix en Provence, entre otras ciudades de Francia, dónde el público la descubrió gracias a la película 'Tacones lejanos', de Pedro Almodóvar, y su interpretación de 'Piensa en mí' de Agustín Lara.

Luz Casal, comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2013, lanzó a finales de 2025 su disco 'Me voy a permitir', un álbum "ecléctico y poderoso", según la discográfica Universal Music, en el que conviven canciones originales con clásicos y colaboraciones como las de Carla Bruni, ‘Wix’ Wickens, Robbie McIntosh y Chris Barron.

"Este nuevo trabajo, un puente entre pasado y futuro, certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones, sean suyas o ajenas, y la confirma como uno de los mayores iconos vivos de la música europea", destacó Universal Music.

Este nuevo disco, cuya gira inició el 2 de enero en Toledo, la marquesa de Luz y la Paz - título nobiliario concedido por el rey Felipe VI en junio pasado por ser una exponente de la cultura y las artes de España-, fue concebido como homenaje a las mujeres que la inspiran en la música, pero tiene mucho de reivindicación personal y trasluce las inmensas ganas de disfrutar y de probarse que aún conserva.

"Yo siempre he sido una persona con ansia de ver y de conocer, pero sobre todo le he cogido gusto a la vida a raíz de tener problemas de salud. Me dije: 'No voy a desperdiciar esta oportunidad'", contó a EFE en noviembre pasado a propósito de algunas de sus nuevas letras, en la que recrimina a quien se ve "cansado de mirar pasar la vida por la ventana".

Entre las canciones que versiona, además de 'Ella' de Aznavour, están el fado 'Lágrima', de la portuguesa Amalia Rodrigues; 'Bravo', que popularizó la cubana Olga Guillot, 'Todo cambia', que cantó la argentina Mercedes Sosa; y 'Te mereces un amor', de la mexicana Vivir Quintana.

Al empezar a versionar canciones poderosas cantadas por mujeres surgieron ideas propias para temas completamente nuevos, como 'El blues de la cebolla', composición original de Chris Barron (Spin Doctors), producida por Paul 'Wix' Wickens (músico habitual de Paul McCartney) y al que ella puso letra en español.

Además de esa y de la canción que da titulo al álbum original, 'Me voy a permitir', Luz Casal incluye 'Parece ser', '¿Qué has hecho conmigo' y 'Nada es imposible', título inspirado en el lema de la escritora Noah Higón, que padece siete enfermedades raras.

Todas esas canciones resonarán con fuerza este sábado a partir de las 20.00 horas en el Grand Rex, un edificio Art Decó que funciona como sala de proyecciones, plató de cine y meca del tecno.