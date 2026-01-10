Migrantes haitianos y venezolanos salvan la cosecha de café en el sur de México

La cafeticultura enfrenta una de sus etapas más críticas debido a la severa falta de mano de obra, ligada al fenómeno migratorio que en los últimos años ha dejado a las comunidades sin presencia de jóvenes en edad productiva que trabajen los cafetales.

La migración hacia las grandes ciudades de México y a Estados Unidos provocó que la mano de obra local prácticamente desapareciera, lo que implica que en muchas comunidades ya solo quedaron mujeres y personas adultas mayores.

Roberto Tomasini Pérez, productor de café robusta, contó a EFE que este año ha sido complicado conseguir personas de Guatemala y México que quieran trabajar en el campo la cosecha del café, por lo que ha sido una gran ayuda la aportación de migrantes de Haití, Cuba y Venezuela.

“Dejó de ser mínimo para ser altamente representativo. Empezamos con 10 que representó el 50 %, después llegaron 20 y después 30, hicimos una transición de mano de obra centroamericana, guatemalteca a haitianos, cubanos y venezolanos que es algo representativo", explicó Tomasini.

Tapachula es la mayor ciudad de la frontera con Guatemala del estado de Chiapas, uno de los principales productores de café de México.

Los productores de café estiman que hasta el 95 o incluso 100 % de la mano de obra tradicional se ha terminado, especialmente a jóvenes que han abandonado las fincas de café quedando personas adultas.

Por su parte, Nara Irasema Pérez, cafetalera de la zona, precisó que ahora cuentan con personal migrante haitiano, lo que implica complicaciones de adaptación pero es fundamental para sacar adelante la cosecha.

“No puede ser igual que los guatemaltecos que están acostumbrados, ellos esperan que la mata de café esté como en Brasil que pudieran cortar bastante, pero tienen que ir aprendiendo", reconoció.

El migrante de Haití, Zacarías, quien trabaja en la zona alta de Tapachula en actividades de café, aseguró que le gusta trabajar en el campo y contó que llegan decenas de migrantes a trabajar en el área de limpia, corte de café y secado de este grano.

“Tapachula está crítico no hay trabajo, aquí si hay mucho trabajo, acá hay comida de todo, nos quedamos a dormir, yo tengo casi un mes trabajando, me siento bien. Cuando voy es hacer algo me gusta trabajar, bien todo está bien, hay que trabajar, buscar la manera: somos guerreros”, subrayó.

México ha pasado de ser país de tránsito en el flujo migratorio hacia Estados Unidos a convertirse en destino ante el endurecimiento de las restricciones decretadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año.

Como consecuencia, el objetivo de muchos migrantes ahora es poder tener un estatus legal para poder trabajar y establecerse en el país.