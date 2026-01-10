Un Zorro muy político vuelve en una serie protagonizada por Jean Dujardin

Rodada en España, esta serie de ocho capítulos plantea cuestiones como los derechos de los pueblos indígenas, el poder omnímodo de los oligarcas o la emancipación de la mujer, mientras el mundo actual parece volver al pasado con Donald Trump, Elon Musk o fenómenos sociales como el retorno de las ‘tradwives’.

La serie, que se emitió las pasadas Navidades en la televisión pública francesa con buena aceptación, podrá verse en España en AMC+.

Pero, menos de dos años después del estreno de la serie Zorro protagonizada por Miguel Bernardeau, se plantea la cuestión de por qué revisitar este héroe popular.

Benjamin Charbit, uno de los creadores junto con Noé Debré, explica a EFE que llevaban seis años trabajando en el proyecto, que surgió cuando Marc Dujardin, hermano de Jean y productor de la serie, les propuso la idea.

Y ambos se pusieron manos a la obra sobre dos bases: “el deseo difuso de Jean de interpretar a este héroe y una idea de revisitar el mito con un punto de vista político”.

El Diego de la Vega que encarna Dujardin y el mundo en el que se desenvuelve son decididamente actuales, incluso ‘woke’ para algunos, en una lucha contra oligarcas más poderosos que los responsables políticos, que incluso imponen sus propias monedas privadas, y con el sargento García, el tradicional rival del Zorro, en modo deconstruido.

“Hemos querido tratar este mundo contemporáneo”, resume Charbit, un mundo “maltratado por el poderío de las grandes empresas y la concentración de la riqueza, y por los políticos que se ven favorecidos por todo ello”.

Vemos a un Diego de la Vega “idealista” que vuelve a ser Zorro a su pesar, dentro de un tono irónico y de comedia, en el que “no usa la violencia pura” sino que es “un superhéroe solar, muy luminoso”, añade.

Este tono político moderno “es una de las cosas que me gustan mucho en este proyecto”, señala por su parte Audrey Dana, que interpreta a Gabriela, la esposa de Diego. “Hay muchas cosas que van muy mal, y pienso que es momento de abrir los ojos y cambiar”, recalca sobre la actualidad de la serie.

La actriz destaca especialmente la evolución de su personaje, que va ganando espacio, protagonismo y fuerza según avanzan los capítulos, hasta el punto de que “la mujer va a tener un espacio tan grande en una historia de hombres”.

Charbit se deshace en elogios con Jean Dujardin, de quien asegura que “aporta enormemente” al personaje, con su presencia física, su complexión y su sonrisa. “Interpreta a un personaje a veces dominado y a veces dominante, pero lo hace con el mismo placer, con la misma glotonería, es extraordinario”, explica en términos gastronómicos.

El rodaje se realizó en España y tuvo lugar entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Los creadores recurrieron al conocido productor ejecutivo español Carlos Ruiz Buceta, alguien “muy, muy competente, que tiene muy buenos equipos”, destaca Charbit, que resalta la competencia y capacidad de los trabajadores técnicos.

Las secuencias de estudio se rodaron en Madrid, las haciendas mexicanas se escenificaron en varias propiedades de la provincia de Toledo y para los paisajes semidesérticos se recurrió, cómo no, a los paisajes de Almería llevados a la cumbre del cine mundial por el ‘spaghetti western’.

“He tenido la sensación de que estábamos haciendo una película de Hollywood… Los equipos fueron increíbles, muy profesionales”, apunta por su parte Dana, que se esfuerza en hablar con EFE en español, una lengua que se esforzó en practicar durante el rodaje. “La única cosa que me faltó fue rodar en español”, asegura.

Tras la buena acogida en Francia, y a la espera de ver cómo es recibida en otros mercados, Charbit descarta que esta serie tenga una continuación. “No hay una segunda temporada. Esta era mi propuesta sobre el Zorro. Aquí está y está cerrada”, zanja.