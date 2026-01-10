Von der Leyen dice que Europa "apoya plenamente" a los manifestantes que protestan en Irán

"Las calles de Teherán y las ciudades de todo el mundo resuenan con los pasos de las mujeres y los hombres iraníes que reclaman libertad. Libertad para expresarse, reunirse, viajar y, sobre todo, vivir libremente. Europa les apoya plenamente", dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

Von der Leyen también condenó "de manera inequívoca la represión violenta de estas manifestaciones legítimas" y aseguró que "los responsables serán recordados en el lado equivocado de la historia".

Por otro lado, la política alemana pidió que se libere de inmediato a los manifestantes encarcelados y que se restablezca el acceso completo a Internet, así como el respeto a los derechos fundamentales.

A las 8:00 hora local (4:30 GMT) de este sábado, las métricas mostraban cómo internet llevaba ya 36 horas sin funcionar en el país persa, según denunció en X la plataforma NetBlocks, que supervisa el tráfico y la censura en internet.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Comerciantes del Gran Bazar de Teherán fueron los primeros en protestar el 28 de diciembre debido al deterioro de la situación económica del país, el desplome de la moneda (el rial) y la elevada inflación, aunque las quejas se fueron extendiendo por más de cien ciudades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los manifestantes empezaron también a señalar a la República Islámica y al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y las autoridades han contestado con fuertes despliegues policiales en unas protestas que alcanzan ya los catorce días.

Son al menos 51 los muertos registrados desde el pasado 28 de diciembre, según informó este viernes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega), aunque la organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, habla de al menos 65 muertos y 2.311 detenidos.

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, señaló este viernes que la "inaceptable" represión de las autoridades iraníes contra las protestas de "manifestantes pacíficos" demuestran que el régimen "teme a su propio pueblo".