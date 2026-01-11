Agricultores belgas siguen bloqueando carreteras en protesta por el acuerdo con Mercosur

Según medios belgas, los cortes en carreteras del país continúan en las provincias valonas de Henao y Namur, ambas fronterizas con Francia.

El viernes por la noche, tras dos días de protestas, se levantaron los bloqueos en la mayoría de las provincias en Bélgica.

Sin embargo, medios locales confirmaron este domingo que en la provincia de Namur, las barreras instaladas en la E411 se mantienen, de modo que parte de la autopista permanece cerrada. También siguen operativos varios bloqueos de autopistas en diferentes direcciones en la provincia de Henao.

Asimismo, la policía de Bruselas informó el sábado de que un conductor de tractor arrojó un cargamento de patatas en la Grand-Place de Bruselas, también en un acto de protesta contra el acuerdo comercial.

"El conductor fue llevado a comisaría para ser interrogado", indicó la portavoz de la policía, Ilse Van de Keere.

Organizaciones de agricultores europeas lamentaron la luz verde dada por los Estados miembros este viernes a la firma del acuerdo de asociación con los países del Mercosur y aseguraron que llevarán a cabo nuevas movilizaciones.

En los últimos días los productores han protagonizado protestas contra ese acuerdo en distintos países europeos, incluido España, Francia, Alemania, Bélgica o Grecia.

Agricultores y ganaderos del sindicato flamenco Boerenbond que se instalaron el pasado jueves frente al Parlamento Europeo en Bruselas denunciaron que el acuerdo de libre comercio empujará al sector agrícola belga y europeo a competir contra productos importados que se producirán "con estándares más bajos y con controles insuficientes", explicó a EFE uno de los miembros de la junta ejecutiva del sindicato, Pieter Verhelst.

La UE tiene previsto firmar el acuerdo comercial el próximo 17 de enero en Paraguay.