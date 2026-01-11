Al menos 20 muertos en Chad tras enfrentamientos entre el Ejército y milicianos sudaneses

“En total, 20 personas murieron, todas del lado de los milicianos. También registramos siete heridos entre nuestras filas", dijo a EFE el coronel Bokhit Ahmid, jefe de la unidad chadiana que se enfrentó al grupo rebelde sudanés.

Alrededor de las 5.00 AM (4.00 GMT), un convoy de cinco vehículos procedente de Sudán intentó ingresar a Amdjarass, capital provincial de Ennedi-Esr, una región desértica y montañosa del Sahara chadiano, cuando el Ejército de Chad los interceptó.

"Estos milicianos pertenecen a los rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido que intentaron entrar en nuestro territorio. Gracias a la vigilancia de nuestras tropas, pudimos repelerlos tras los combates”, agregó Ahmid.

Las autoridades afirmaron que reforzarán la seguridad en la provincia fronteriza, quede desde hace tres años, debido al conflicto en Sudán, ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército nacional e individuos armados provenientes del país vecino.

La guerra en Sudán se desató en abril de 2023 entre las FAR y el Ejército regular y desde entonces ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno o externo de más de 13 millones, además de devastar el país y convertirlo en escenario de la peor crisis humanitaria del planeta.

La guerra cumplió 1.000 días este viernes y organizaciones humanitarias como Save the Children calcularon hasta la fecha una media de ocho personas desplazadas por minuto, lo que equivale a unas 11.000 al día, donde la población civil -especialmente los niños- es sometida a una violencia extrema.