Antigua y Barbuda será la sede de la Asamblea Parlamentaria Caribe-Unión Europea

La Asamblea, que reunirá a representantes parlamentarios de los Estados caribeños y de la UE, es "una importante oportunidad para fortalecer el diálogo político, la cooperación parlamentaria y las alianzas internacionales", según el Gobierno de Antigua y Barbuda.

La celebración de esta reunión de alto nivel también se alinea con los preparativos de Antigua y Barbuda para la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth de 2026.

El Gabinete designó al Ministerio de Asuntos Exteriores como el coordinador principal para la planificación y ejecución de la Asamblea Parlamentaria Caribe-UE.

El Ministerio colaborará estrechamente con el Parlamento, la Oficina del Primer Ministro y todos los ministerios, departamentos y agencias pertinentes, incluyendo Seguridad Nacional, Turismo, Inmigración, Transporte y Obras Públicas.

El Gobierno de Antigua y Barbuda indicó que espera con interés dar la bienvenida a los delegados parlamentarios regionales e internacionales y reafirmar "el compromiso del país con la diplomacia y la cooperación internacional".

Antigua y Barbuda es miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom), una organización de integración regional formada por 15 países caribeños.