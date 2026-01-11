Chavistas oran en una plaza de Caracas por la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores

En el encuentro religioso, celebrado en la plaza Bolívar de Caracas, participaron decenas de personas, varias de ellas con rosas blancas.

En la actividad, durante la que algunos de los asistentes elevaban sus manos y rezaban en voz baja, participó el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista, quien expresó que ha sido una "semana complicada" y que pese al "cansancio", mantiene la fe de que ambos estarán "de vuelta" en el país suramericano.

"Nicolás Maduro y Cilia Flores están vivos, en el nombre de Dios, es porque tienen un propósito que cumplir en esta tierra bendita, en el mundo, y yo le pido a Dios que ilumine los corazones del mundo entero", dijo.

Además, hizo un llamado a pedir "por la paz del país".

"Nosotros decimos, padre Dios, aquí estamos tus hijos venezolanos, aquí está tu hijo Nicolás, que lo único que ha hecho es servir a la patria, y te pedimos, señor, paz para Venezuela, paz para nuestro país, y que vuelvan Nicolás y Cilia", agregó.

Desde la captura de ambos, simpatizantes chavistas, activistas del partido de Gobierno y diversas autoridades oficialistas se han movilizado a diario, principalmente en Caracas, para repudiar el que tachan de "secuestro" y exigir a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, su liberación.

Este sábado, cuando se cumplió una semana de la captura, así como un año de la investidura de Maduro para un cuestionado tercer mandato, cientos de chavistas marcharon cerca a Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela -donde hubo ataques-, y respaldaron a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.