Decenas de iraníes se manifiestan frente a embajada en Portugal para apoyar las protestas

Los participantes en la concentración gritaron cánticos a favor de la caída del régimen de la República Islámica y de apoyo a Reza Pahlaví, el primogénito del último sha de Persia y que ha instado a que haya manifestaciones en Irán.

De hecho, muchos llevaban fotografías de Pahlaví y de su progenitor, Mohamad Reza Pahlaví, así como de personas fallecidas y detenidas durante la represión de las protestas.

Una de ellas era Solemage que llevaba instantáneas de una mujer y un hombre arrestados, que, según explicó a EFE, fueron detenidos por protestar en la calle.

La joven, que vive en Portugal desde 2018 y es profesora, lleva cuatro días sin poder hablar con su familia por el bloqueo de internet y las comunicaciones en Irán: "Aquí nadie sabe, el pueblo iraní es rehén de la República Islámica", explicó la mujer, para quien la solución sería tener otra "revolución".

Otra de las manifestantes, Kamiya, que portaba una foto de Mehdi Zatparvar, entrenador y excampeón mundial en la categoría de culturismo clásico, quien, según el grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, murió durante las protestas en la ciudad de Rasht, en la provincia de Gilan, en el noroeste de Irán.

Kamiya apuntó a EFE que la familia de Zatparvar no ha recibido aún su cuerpo y acusó la Guardia Revolucionaria de su asesinato.

"Queremos que la Unión Europea esté con nosotros y sea nuestra voz", dijo.

Durante la protesta, los manifestantes leyeron un comunicado en inglés para pedir a Portugal que convoque al embajador iraní, Seyed Majid Tafreshi, y exija una rendición de cuentas "por los delitos contra civiles iraníes".

También instaron a que el Gobierno portugués trabaje con la comunidad internacional para que se adopten medidas, como sanciones, prohibiciones de viaje y la congelación de activos de los autores de crímenes contra la población en Irán, y, en caso de no haber respuesta, que expulse a los representantes diplomáticos iraníes en suelo luso.