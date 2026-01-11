Destruyen cinco campamentos de minería ilegal en una zona andina de Ecuador

Durante la operación, los soldados encontraron material aurífero, motores de luz, moledoras, 300 metros de cable, combustible y otras herramientas utilizadas "para la explotación ilícita de recursos naturales", señaló este sábado la institución militar.

Esta destrucción habría causado una afectación económica de aproximadamente 20.000 dólares, "debilitando de manera significativa la estructura financiera de la minería ilegal que opera en el sector".

En octubre pasado, las Fuerzas Armadas realizaron varios bombardeos en Buenos Aires, uno de los enclaves más críticos en los que se realizan actividades de minería ilegal y que han intentado controlar en múltiples ocasiones.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, declaró en ese entonces el fin de la minería ilegal en la localidad, asegurando que la presencia militar iba a ser "permanente".

Las operaciones militares contra la minería ilegal se intensificaron en Ecuador después de que 11 soldados fueran asesinados el pasado 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonía, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

De acuerdo a las autoridades, grupos como los Comandos de la Frontera se han aliado con organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos, la más grande y violenta del país andino, para explotar varias zonas de minería ilegal en el país.