Ejército israelí atacó un almacén de armas subterráneo de Hizbulá en el sur del Líbano

"Tras los ataques llevados a cabo antes hoy (domingo), en los que se atacaron trampillas utilizadas para el almacenaje de armas en el sur del Líbano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron un bombardeo adicional posteriormente", recoge el texto difundido por las fuerzas armadas israelíes.

El último objetivo bombardeado fue una instalación subterránea en la que las fuerzas armadas alegan que el grupo chií almacenaba armas, lo que califica como una violación del acuerdo de alto el fuego vigente desde noviembre de 2024.

El Ejército de Israel asegura que la posición hoy bombardeada ya había sido atacada hace una semana, después de que Israel advirtiera a las Fuerzas Armadas Libanesas de la actividad en el lugar.

"Sin embargo, la infraestructura terrorista no había sido completamente desmantelada", continúa el comunicado. "Por ello, hoy, el Ejército atacó la ubicación una vez más.

Preguntado por EFE, las fuerzas armadas no detallaron la posición en el sur del Líbano en la que se encontraba el túnel.

A lo largo de la tarde de este domingo, las fuerzas armadas detallaron en distintos comunicados haber atacado las localidades de Bint Jbeil, próxima a la divisoria entre el Líbano e Israel, y Kfar Hatta, más al norte.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó en varias alertas de que los aviones de guerra israelíes lanzaron decenas de ataques contra los municipios de Basaliya, Siniya, Tabna, Mahmoudiya, Al Damashqiya o Al Rihan, mientras que contabilizó "más de diez" bombardeos en la zona de Al Bureij en una horquilla de una hora.

La ANN informó además de que "los aviones de guerra enemigos lanzaron más de 10 ataques sobre la zona amenazada (de Kfar Hatta), lo que provocó una gran destrucción de edificios" después de que el Ejército de Israel emitiera la advertencia para los vecinos de esa aldea.

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la guerra de 2024, el Gobierno israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento chií está intentando rearmarse.

Asimismo, esta escalada de ataques tiene lugar en un momento en el que el Ejército libanés ha anunciado la finalización de la primera fase del plan de desarme de Hizbulá en cumplimiento con los objetivos del Gobierno para lograr la exclusividad de las armas en manos del Estado, unos esfuerzos que Israel considera insuficientes.