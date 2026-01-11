El Gobierno salvadoreño inhabilita a empresa constructora de viviendas tras inundaciones

"El Gobierno de El Salvador inhabilita a empresa Global Developers, S.A. de C.V., desarrolladora del grupo de Salazar Romero, por actos de negligencia", publicó en X Sol.

De acuerdo con publicaciones de medios locales, unas 20 viviendas del proyecto habitacional Ciudad Marsella, a unos 40 kilómetros de San Salvador, fueron afectadas por la inundación tras una sorpresiva tormenta la noche del sábado.

Salazar Romero es una de las más reconocidas desarrolladoras de proyectos de vivienda en el país centroamericano y su proyecto más conocido son las diferentes etapas de Ciudad Marsella, donde principalmente viven personas que trabajan en la capital o localidades aledañas.

La funcionaria agregó que las inundaciones "han sido consecuencia de la negligencia de la empresa", por lo que "se ha tomado la decisión de inhabilitar a la empresa antes mencionada, mientras se realizan las investigaciones correspondientes".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Detalló que "la empresa asumirá el 100 % del costo de los daños, desde artículos personales hasta vehículos" y que se le ha prohibido "continuar realizando cobros a las familias en concepto de crédito inicial o cualquier otro pago relacionado".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Mientras el proceso se encuentre en revisión, no se permitirá el desalojo de las familias que ya habitan las viviendas", mientras que "los créditos otorgados por el Fondo Social para la Vivienda (FSV) quedan suspendidos para esta empresa, hasta que se analicen todos los aspectos del caso y se garantice la seguridad y la certeza jurídica de las familias compradoras", indicó.

Las autoridades indicaron que realizarán "inspecciones del sistema hidráulico, censo de las familias afectas y revisión del expediente completo de los permisos de construcción ya que no fueron emitidos por el Ministerio de Vivienda".