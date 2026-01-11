Incautan en Ecuador cuatro lanchas usadas para poner droga en buques que van a Europa

El hallazgo se produjo durante una operación antidrogas ejecutada en la zona del Golfo de Guayaquil, que es usada por los buques para salir desde los puertos de la ciudad.

En las lanchas los marinos también encontraron siete chalecos con placas balísticas, cerca de 2.500 municiones, cinco granadas, ocho motores fuera de borda, equipos de comunicación, armas, cartuchos y alimentadoras.

La Armada y la Policía han intensificado los operativos en esa zona, frecuentada por bandas criminales que buscan apoderarse de las rutas para introducir cada vez más droga en los cargamentos que van hacia Norteamérica y Europa, evitando los controles que se realizan en los puertos.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales.