Israel advierte que atacará "infraestructura de Hizbulá" al sur del Líbano próximamente

"El Ejército atacará próximamente la infraestructura militar perteneciente al grupo terrorista Hizbulá en la aldea para frenar sus intentos prohibidos de reconstruir sus actividades allí", indica una nota "urgente" del Ejército.

El mensaje va acompañado de un mapa de la zona con instrucciones a los habitantes de evacuar el área marcada en rojo y a mantenerse a al menos a 300 metros de distancia "del complejo" que supuestamente pertenecería al grupo armado.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó este jueves que los esfuerzos del Gobierno de Líbano para desarmar a Hizbulá "distan mucho de ser suficientes", una circunstancia que es "imperativa para la seguridad de Israel y el futuro del Líbano".

Pese a que el grupo chií libanés Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento está intentando rearmarse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En noviembre de 2024, el Líbano e Israel firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país, incumpliendo el acuerdo de tregua.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejército de Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá en Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, según anunciaron a finales de año las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.