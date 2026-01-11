Jordania dice participó en ataques de EEUU en Siria para "neutralizar" la capacidad del EI

"En la noche del sábado, la Real Fuerza Aérea Jordana realizó ataques aéreos de precisión contra varios objetivos terroristas del EI en diversas zonas del territorio sirio, como parte de los esfuerzos regionales e internacionales en curso para combatir el terrorismo", dijo un comunicado del Ejército jordano.

Indicó que "las operaciones se llevaron a cabo en coordinación con socios de la coalición internacional, de la que Siria forma parte, con el fin de neutralizar las capacidades de los grupos terroristas e impedir que se reagrupen o utilicen estas zonas como plataformas de lanzamiento para amenazar la seguridad de los países vecinos".

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) anunció este sábado una segunda ronda de bombardeos "a gran escala" en Siria, con el apoyo de "fuerzas aliadas" contra objetivos del EI en Siria, en respuesta a la muerte en diciembre de tres estadounidenses en un atentado por un supuesto miembro del grupo terrorista en la ciudad céntrica siria de Palmira.

Los nuevos ataques aéreos tuvieron como blanco "múltiples objetivos" de la agrupación, precisó el Centcom en un comunicado, que no detalló víctimas ni regiones atacadas.

El comunicado del Ejército jordano, reproducido por la televisión oficial Al Mamlaka, destacó que la participación del reino hachemí "se enmarca en la política del Reino de combatir el terrorismo y el extremismo, defender su seguridad nacional y contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en la región" de Oriente Medio.

El Centcom había explicado, por su parte, que los ataques coordinados ocurrieron como parte de la 'Operation Hawkeye Strike' ('Operación Ojo de Halcón'), que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el 19 de diciembre, cuando hubo un primer ataque con decenas de objetivos contra infraestructuras y depósitos de armas del EI en Siria.

Esas operaciones fueron en represalia por la muerte de dos soldados y un intérprete estadounidenses el 13 de diciembre en la ciudad de Palmira en un atentado atribuido al EI.