Jueces de América Latina celebran en Perú los 200 años de poderes judiciales en la región

Al evento han sido invitados los presidentes y jueces de los poderes judiciales y de cortes supremas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú, informó este domingo el Poder Judicial del país anfitrión en un comunicado.

"La realización de esta actividad adquiere relevancia histórica en momentos donde en diversos países de la región, especialmente en nuestro país (Perú), está en debate reformas de los sistemas judiciales, que ponen en riesgo la independencia jurisdiccional y la autonomía institucional", indicó la fuente oficial.

Durante los tres días que dura el congreso, se tratarán temas como la independencia y autonomía judicial en América Latina, la justicia social tutelada, la seguridad jurídica y el papel de las altas cortes, los desafíos en el proceso penal, y el 'lawfare' (guerra judicial), entre otras cuestiones.

Algunas de las autoridades que participarán en las conferencias magistrales son el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Ricardo Blanco Herrera, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo Sánchez, así como profesores de universidades de Francia, Italia, Brasil y España.

El congreso también contará con exposiciones sobre diversos asuntos y problemas de la actualidad peruana orientados al auge de la criminalidad y también se abordará el origen del Poder Judicial de Perú en el contexto independentista, charlas que estarán a cargo de magistrados supremos del país andino.

La presidenta del Poder Judicial de Perú, Janet Tello, brindará su discurso ‘Nuevos tiempos, nuevo Poder Judicial’, mientras que la clausura estará a cargo del juez supremo Carlos Calderón Puertas.