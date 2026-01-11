Kristersson dice EE.UU debería estar agradecido con Dinamarca en lugar de amenazar al país

En la Conferencia Nacional de Folk och Försvar en Sälen, el conservador Kristersson criticó la "retórica amenazante" de la Administración estadounidense de Donald Trump hacia Dinamarca y Groenlandia.

"Suecia, los países nórdicos, los Estados bálticos y varios grandes países de Europa se mantienen unidos en el apoyo a nuestros amigos daneses", señaló, según el texto de su discurso publicado por el Gobierno sueco.

Kristersson sostuvo que, en lugar de amenazar con tomar el territorio autónomo danés de Groenlandia, "por el contrario, Estados Unidos debería agradecer a Dinamarca, que ha sido un aliado muy leal a lo largo de los años".

"En Afganistán e Irak, más de 50 soldados daneses han pagado el precio máximo por esa lealtad", subrayó.

El primer ministro sueco dijo que "el mundo que conocemos sigue siendo sacudido", con la intervención militar de EE.UU. en Venezuela para capturar a su líder, Nicolás Maduro, las amenazas sobre Groenlandia, la guerra rusa en Ucrania y con China indicando que "está preparada par tomar Taiwán, incluso por la fuerza".

Kristersson señaló que Maduro no era un líder legítimo y "pocos le echarán de menos" en el poder, pero aún así la operación estadounidense "viola el derecho internacional y corre el riesgo de alentar a más países a actuar de la misma manera y a ver el mundo del mismo modo", en esferas de influencia.

Pese a ello, pidió "no entrar en pánico ni tener miedo, sino "estar preparados".