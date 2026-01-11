La Cedeao exige una transición corta a la junta militar que gobierna Guinea-Bisáu

“Nuestras conversaciones fueron constructivas y reiteré el llamamiento de la Autoridad para una transición breve, liderada por un gobierno inclusivo, que refleje el espectro político y la sociedad de Guinea-Bisáu”, afirmó Bio en su cuenta de X.

El presidente de la Cedeao encabezó durante el fin de semana una misión de alto nivel en Guinea para dialogar con el alto mando militar que tomó el poder e instauró un “Gobierno de Transición” por un año con el general Horta N'ta, exjefe del Estado Mayor del derrocado presidente Umaro Sissoco Embaló.

Bio agregó durante el encuentro que reiteró a la junta militar lo resuelto por la organización durante su 68º reunión en Abuya, capital de Nigeria.

En ese comunicado la organización rechazó el “programa de transición anunciado por los dirigentes militares” tras el golpe de Estado y exigió la liberación inmediata de todos los detenidos políticos, así como “una transición de corta duración liderada por un gobierno inclusivo que refleje la diversidad política y social del país”.

Además, advirtieron que se aplicarán sanciones selectivas a cualquier persona o grupo que obstaculice el retorno al orden constitucional.

El principal punto de divergencia en la reunión giró en torno a la formación de un gobierno inclusivo liderado por civiles, con una duración prevista de cuatro meses, así como a la liberación del líder opositor del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, según informó el medio local O Democrata.

Tras el encuentro, la delegación de la Cedeao visitó al candidato independiente Fernando Dias da Costa y otras figuras políticas, que se refugiaron en la Embajada de Nigeria tras el golpe de Estado.

Bio estuvo acompañado por el mandatario senegalés, Bassirou Diomaye Faye y el presidente de la Comisión de la Cedeao, Omar Alieu Touray, quienes llegaron a Guinea-Bisáu este sábado.

El general Horta N'ta, exjefe del Estado Mayor del derrocado presidente Umaro Sissoco Embaló, fue nombrado "presidente de transición" por un año y tomó el poder mediante un golpe que tuvo lugar un día antes del anuncio de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre.

Embaló, que huyó a Senegal tras el golpe y desde allí viajó a República del Congo, y su principal rival, Dias da Costa, se habían proclamado vencedores de los comicios.

El golpe fue condenado por la Cedeao, Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana, así como la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), quienes exigen el restablecimiento inmediato del orden constitucional.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado (1980, 1998/99, 2003 y 2012).