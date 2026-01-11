La ONU urge a Irán evitar "la fuerza desproporcionada" ante las muertes en las protestas

Guterres "está impactado por los reportes de violencia y excesivo uso de la fuerza de las autoridades iraníes contra los manifestantes", lo que ha "resultado en montones de muertes y muchos más heridos en días recientes", indicó su portavoz, Stéphane Dujarric, en una nota.

"Todos los iraníes deberían poder expresar sus quejas pacíficamente y sin miedo. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica, como recoge el derecho internacional, deben respetarse y protegerse completamente", manifestó.

La organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, elevó momentos antes a al menos 538 la cifra de muertes por las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que se han multiplicado por más de cien ciudades iraníes.

Además, los arrestos alcanzan ya a 10.675 personas, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes, agregó HRANA.

En este contexto, Guterres urgió "máxima moderación" a las autoridades en Irán, donde no hay internet ni cobertura desde hace más de 72 horas y las protestas han devenido en quejas contra la República Islámica y el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

"También urge pasos que permitan acceder a información en el país, incluyendo restaurar las comunicaciones", concluyó el breve comunicado de la ONU.

Las víctimas en Irán se elevan mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera nuevas acciones militares contra el país por la violencia en las protestas, según reportó este domingo la prensa estadounidense.

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo de que, en caso de un ataque estadounidense sobre Irán, "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de EE.UU e Israel en la región "serán objetivos legítimos".