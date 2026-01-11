Netanyahu busca poblar desierto Néguev con asentamientos en perjuicio de beduinos nómadas

"Queremos poblar el Néguev. Queremos cambiar el equilibrio en la distribución de la población asentándonos en el Néguev, que constituye el 70 % del país", expresó Netanyahu en declaraciones durante su reunión de gabinete hoy.

En una visita el miércoles a varias comunidades judías del Néguev, Netanyahu aseguró que, con esta operación llamada 'Nuevo Orden', su Ejecutivo busca "devolverlo al Estado de Israel" y a partir de ahora favorecerá allí una política de "asentamientos a una escala sin precedentes".

El Gobierno de Israel, sobre todo el ministro de Seguridad Nacional, el colono radical Itamar Ben Gvir, considera que las aldeas beduinas -muchas de ellas reconocidas y con habitantes con la ciudadanía israelí- del Néguev son nidos de violencia que supuestamente se nutren del contrabando de armas y también del narcotráfico desde comunidades hermanas en la península del Sinaí (Egipto).

En esa línea, la Policía y el Ejército israelíes llevan desde el 26 de diciembre acometiendo intensas redadas, principalmente en la aldea de Tarabin al Sana, en la que mataron a un habitante local y han usado gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y munición real contra población civil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Me impresionó el trabajo que realizan la Policía de Israel y otras agencias. La integración del Shin Bet (agencia de inteligencia Interior israelí) es muy importante, pero es solo el comienzo. Debemos devolver la gobernabilidad al Néguev. Debemos detener la violencia criminal", expresó hoy Netanyahu.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El primer ministro israelí sostuvo así que el primer paso de su plan es "garantizar el orden" y, posteriormente, comenzar a "construir asentamientos, fomentar el empleo y toda la infraestructura vital del Estado de Israel".

La acusaciones de criminalidad y economía informal han sido cuestiones que han acompañado a los beduinos, forzados al sedentarismo y repetidamente desplazados desde la creación del Estado de Israel en 1948, recuerdan a EFE desde el Foro de Coexistencia del Néguev para la Igualdad Civil (NCF).

Estos ponen el foco, sin embargo, en la carencia de servicios públicos -incluso en pueblos reconocidos y habitados por ciudadanos israelíes-, el alto desempleo y tasas de pobreza infantil de hasta el 60 % que enfrentan.

Según el portal académico beduino Nagabiya, en el Néguev había en 2022 unos 305.000 beduinos viviendo (aunque algunos pertenecen a comunidades no reconocidas), lo que representa un 22 % de la población del sur de Israel y 3,2 % del total del país.

Entre las segundas y terceras generaciones de beduinos ciudadanos de Israel, que han crecido integrados en urbes del centro y norte del país, existe, sin embargo, un notable apoyo al Estado y muchos de ellos incluso se alistan al Ejército de forma voluntaria.

Además, cuando se produjeron los brutales atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023, un buen número de beduinos del Néguev colaboró activamente con las Fuerzas de Defensa de Israel en la respuesta militar y en las labores de rescate.