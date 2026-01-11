Noah Wyle le arrebata a Diego Luna el Globo de Oro a mejor actor masculino en serie

Wyle se impuso en esta terna a Mark Ruffalo ('Task'), Sterling Brown ('Paradise'), Gary Oldman ('Slow Horses') y Adam Scott ('Severance').

El actor estadounidense interpreta al Dr. Michael 'Robby' Robinavitch en el drama médico de HBO Max que se ambienta en un hospital ficticio de Pittsburgh, en el que además de atender casos de todo tipo, se entrena a residentes y estudiantes.

Este es el primer Globo de Oro que se embolsa el intérprete de 'The Pitt' en toda su trayectoria profesional tras haber estado nominado en tres ocasiones por 'ER' en 1997, 1998 y 1999.

La ceremonia de los Globos de Oro está teniendo lugar en el hotel Beverly Hilton, situado en la acaudalada ciudad de Beverly Hills, en el condado de Los Ángeles, y se transmite por CBS y Paramount+ en EE.UU. a partir de las 17.00 hora local (01.00 hora GMT del lunes).

