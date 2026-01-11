Pahlaví vuelve a arengar a los iraníes y dice que los ayatolás se quedan sin mercenarios

En un nuevo vídeo en persa subido a su cuenta de X, con traducción escrita al inglés, Pahlaví, que vive en el exilio desde que la revolución islámica liderada por el ayatolá Ali Jameneí derrocó a su padre en 1979, aseguró que la "amplia y valiente" presencia de ciudadanos en las calles de Irán ha logrado debilitar el "aparato represivo" del régimen.

Según aseguró, ha recibido informaciones que aseguran que la República Islámica "se enfrenta a una grave escasez de mercenarios para hacer frente a los millones de personas que se manifiestan en las calles".

De hecho, "muchas fuerzas armadas y de seguridad han abandonado sus puestos de trabajo o han desobedecido las órdenes de reprimir a la población", abundó Pahlaví. Y volvió a pedir a los iraníes que salgan a las principales calles de las ciudades este domingo (a las 18:00 hora local, (14:30 GMT).

Dijo a los iraníes que "no están solos", porque el mundo "apoya su revolución nacional y admira su valentía", particularmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, "como líder del mundo libre", ha tomado nota de la "valentía" del pueblo de Irán y está listo para ir a ayudarlos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"No abandonen las calles. Mi corazón está con ustedes. Sé que pronto estaré a su lado", concluyó su mensaje el hijo mayor del último sha de Irán, que lleva días alentando las protestas en su cuenta de X e instando al presidente de Estados Unidos a estar preparado para ayudar a los iraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Diversas ONG han denunciado este domingo que los muertos por la represión de las protestas en Irán se contarían por "cientos".