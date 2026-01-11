"Salvar a la familia en EEUU": porno restringido y premios por cada década casados

El texto, titulado "Salvar a Estados Unidos salvando a la familia", insta a Trump y a sus legisladores a "salvar y restaurar la familia estadounidense" promoviendo la institución del matrimonio e incentivando la procreación entre parejas heterosexuales.

A las propuestas más habituales en políticas familiares, como la concesión de ayudas o créditos a familias numerosas, la Fundación Heritage suma otras más originales y que han despertado cierta polémica como la de los cursos intensivos previos al matrimonio impartidos por el Departamento de Salud o la concesión de premios por parte de entes público-privados a las parejas por cada década que permanezcan casadas.

El informe del "think tank" que produjo el polémico "Proyecto 2025", que busca afianzar una agenda cristiano-nacionalista en el seno del Gobierno Federal y que, según los expertos, Trump ha venido implementando poco a poco en su segundo mandato, pone el foco también en el ámbito digital y la nueva forma de relacionarse "online" de nuestro tiempo.

En ese sentido, apela a desalentar las apps de citas como método para tratar de emparejarse, a fijar un límite de edad de 16 años para usar redes sociales y ciertos chats de inteligencia artificial, y pide ampliar las restricciones para el acceso a la pornografía "online", cuyo consumo asegura que reduce la "estabilidad, compromiso y satisfacción" en una relación y está asociado a un "mayor riesgo de divorcio".

Además, desde Heritage, se muestran preocupados por la baja natalidad y mantienen su cruzada contra las redes sociales porque consideran que es a través de ellas por las que se cuela "el alarmismo sobre el cambio climático" que desmoraliza a los jóvenes y, consideran, los disuade de tener hijos.

Heritage pide a los responsables políticos que se comprometan a "proteger la vida desde la fertilización" y asegura en su informe que "en Estados Unidos, tecnologías como la fertilización in vitro y las pruebas genéticas preimplantacionales manipulan o destruyen embriones humanos de forma rutinaria".

El vicepresidente de política económica y nacional de Heritage, Roger Severino, uno de los principales autores del informe, explicó a The Washington Post, que tras consultar con expertos llegaron a la conclusión de que para impulsar "al mundo industrializado" lo importante es apostar por "familias sanas, con matrimonios estables y fructíferos".

El asunto de la natalidad es uno de los que más preocupan a la fundación conservadora que lo considera "una pérdida existencial del carácter nacional" más que un problema económico para Estados Unidos y apunta a "un profundo malestar cultural en el que aumentan los adultos que sienten que no deben o no pueden formar una familia y, por tanto, no lo hacen".

En concreto, el informe asegura que la falta de nacimientos "es síntoma de una cultura que ha perdido la esperanza en el futuro", y lo sitúan como algo más que "un presagio de dificultades presupuestarias".

El texto se publica además en un momento en el que se prevé que, ante la llegada de inmigrantes casi nula que ha logrado el Gobierno Trump, la población estadounidense, que hasta ahora se mantenía como una de las sociedades plenamente industrializadas menos avejentadas, pueda comenzar a decrecer a partir de 2030.

Muchas de estas recomendaciones y propuestas incluidas en el informe se suman a la corriente "pronatalista" que se extiende en los entornos conservadores en Estados Unidos.

Aunque sus defensores alegan que las medidas están justificadas para fomentar la natalidad y promover todas las políticas de ayuda a las familias, cada vez surgen más voces críticas que creen que este movimiento aspira en realidad a reeditar roles de género pasados y que amenaza la autonomía de las mujeres. EFE