Suecia invertirá 1.400 millones en reforzar defensa antiaérea, especialmente de ciudades

En un comunicado, el Ejecutivo de Ulf Kristersson indicó que" las experiencias de Ucrania muestran lo importante que es contar con una defensa aérea robusta".

"Suecia se encuentra en la situación de seguridad más grave en tiempos modernos. Con esta amplia inversión en defensa aérea territorial reforzamos la protección de toda la sociedad, desde nuestras unidades militares hasta las ciudades y la infraestructura crítica", dijo Kristersson.

"Se trata de proteger la vida de las personas, nuestra libertad y nuestra capacidad para resistir ataques en todas las partes del país", recalcó.

Anteriormente, en Suecia la principal tarea de la defensa aérea era proteger las propias unidades militares y la infraestructura militar.

Ahora el Gobierno quiere avanzar hacia la construcción de una capacidad de defensa aérea territorial, que reforzará la protección de las unidades de combate, incluida la movilización militar, pero que también deberá proteger a las ciudades y a la infraestructura civil.

El ministro de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin, señaló que, junto con medidas eficaces para aumentar la protección de la población civil y refuerzos de los servicios de emergencia durante la alerta elevada, el país fortalecerá ahora la resiliencia de la sociedad en crisis y guerra.

El ministro sueco de Defensa, Pål Jonson, indicó por su parte que el nuevo sistema "elevará el umbral ante posibles ataques, fortalecerá la capacidad de defensa de Suecia y, al mismo tiempo, contribuirá a la disuasión y defensa conjunta de la OTAN".

La defensa aérea territorial se caracterizará principalmente por ser de corto alcance, estar compuesta por varias unidades independientes, contar con sistemas simples y flexibles que permitan combinar distintos tipos de armas, radares y sistemas técnicos, por ejemplo, distintos sistemas de cañones y radares, y por ser móviles.

Deberá permitir la protección de objetos civiles como puentes, nodos ferroviarios, infraestructuras críticas como centrales nucleares e hidroeléctricas, y ciudades.

El primer pedido coordinado con la industria deberá realizarse durante el primer trimestre y las adquisiciones adicionales se harán de manera progresiva.