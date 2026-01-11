Una delegación de Hamás llega a Egipto para abordar la segunda fase de la tregua en Gaza

Una fuente de seguridad egipcia que pidió mantener el anonimato indicó que las autoridades de Egipto mandaron una invitación a otras facciones palestinas, como la Yihad Islámica y el Movimiento Popular para la Liberación de Palestina, y está previsto que mañana se reúnan para discutir "los preparativos" de la segunda fase.

Por su parte, una fuente palestina explicó, también bajo condición de anonimato, que las conversaciones irán precedidas de una reunión entre representantes de las facciones palestinas y el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad, para "coordinar posturas antes de profundizar en los detalles de la siguiente fase".

Entre los temas centrales de la agenda se encuentra alcanzar un acuerdo final sobre la composición del comité que administrará la Franja de Gaza durante la fase de transición, que estará compuesto por tecnócratas palestinos independientes encargados de gestionar los asuntos civiles y administrativos del enclave.

Según la fuente palestina, uno de los nombres que más consenso genera para liderar este comité es el del ministro de Salud de la Autoridad Palestina, Maged Abu Ramadán, mientras que anticipó que el grupo será compuesto por 15 tecnócratas de Gaza sin afiliación directa a ninguna de las facciones.

El alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre entre Hamás e Israel se encuentra aún en su primera fase, que comprende la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en Gaza, a falta de que se entregue el cuerpo del último de estos cautivos.

En este sentido, otra fuente cercana a la Autoridad Palestina dijo a EFE que se están llevando a cabo contactos para intercambiar información de inteligencia para ayudar a Hamás a localizar el cuerpo del último rehén, el requisito previo para el inicio de la segunda fase del alto el fuego.