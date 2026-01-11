Venezuela defiende que su relación con Cuba se basa "en la hermandad" y "la cooperación"

"La relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad", señaló un comunicado oficial.

Caracas, además, ratificó su "postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional".

"Venezuela reafirma que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del derecho internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos. Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza", agregó.

Trump señaló que Cuba ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)".

"PERO YA NO MÁS!", espetó Trump en su red Truth Social, donde recalcó que "la mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EE.UU." y Venezuela ahora cuenta con el ejército "más poderoso" del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.

La operación 'Resolución Absoluta' del 3 de enero, como EE.UU. bautizó a su maniobra para capturar a Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, dejó unos 100 muertos, según el Gobierno venezolano, entre ellos 32 militares cubanos.

Por su parte, el Gobierno de Cuba respondió a Trump asegurando que "no recibe ni ha recibido nunca" compensación monetaria o material por servicios de seguridad prestados a algún país.

También este domingo, el Gobierno cubano insistió en reclamar a Washington el fin del "brutal secuestro" de Maduro y Flores, que tachó de "ilegal" y de "farsa judicial y mediática".