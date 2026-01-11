Venezuela ordena un "fortalecimiento de patrullajes" policiales por el reinicio de clases

En un comunicado, la cartera de Interior y Justicia explicó que el objetivo es garantizar "la paz de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes, de cara al inicio de las actividades escolares anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero, en cumplimiento del cronograma establecido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación".

"El Gobierno bolivariano, garante de la paz y la estabilidad nacional, rechaza categóricamente cualquier intento de generar zozobra entre la población por medio de algoritmos y mecanismos de desinformación. Nuestro compromiso es firme y absoluto: preservar la paz y la confianza de nuestro pueblo", agregó.

El pasado jueves, el Ejecutivo informó del reinicio de clases a partir del lunes 12 de enero, con el fin de "garantizar el derecho fundamental a la educación".

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, pidió a los docentes "solidaridad, humanidad, compasión, empatía, altísimo profesionalismo y altísima capacidad para sostener y para guiar" a los alumnos y, en ese sentido, llamó a "proteger a cada niño, a cada niña y a cada joven".

"Ningún país del mundo, ninguna familia del mundo merece pasar por la incertidumbre y el terror que se ha pretendido instaurar en el nuestro. Lo que vivieron nuestros niños, niñas y adolescentes, sus madres y padres, es absolutamente despreciable e injustificable", expresó en un vídeo el ministro, quien rechazó los "brutales ataques del 3 de enero", durante los que, denunció, fue "secuestrado" Maduro y la primera dama.

El mismo día del ataque estadounidense, el Ejecutivo venezolano declaró un estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, con el objetivo, indicó entonces, de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".