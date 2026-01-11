Wadephul tratará con Rubio una estrategia de seguridad común de la OTAN en el Ártico

En declaraciones al diario 'Bild am Sonntag', el jefe de la diplomacia alemana sostuvo que el Ártico ha adquirido "una nueva importancia" en términos de política de seguridad que seguirá aumentando, "especialmente porque Rusia y también China tienen allí intereses que van en contra de los nuestros".

Por ello quiere tratar y poner en marcha una estrategia común de la OTAN con Rubio el lunes en Washington, dijo.

Trump señaló el viernes de nuevo en la Casa Blanca que no va a permitir "que Rusia o China ocupen Groenlandia", por lo que ha decidido "hacer algo" con el territorio autónomo danés "ya sea por las buenas o por las malas".

Además, cuestionó la soberanía de Dinamarca sobre el territorio al afirmar que, aunque admira al país nórdico, "el hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra".

Pero para el conservador Wadephul "está claro que corresponde exclusivamente a Groenlandia y a Dinamarca decidir sobre las cuestiones de territorio y soberanía de Groenlandia".

El ministro, antes de llegar a la capital estadounidense, hará este domingo una escala en Reikiavik para reunirse con su homóloga islandesa, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, cuyo país también forma parte de la zona del Ártico.

También el vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, sostuvo este domingo que "la seguridad en el Ártico la reforzamos juntos como aliados de la OTAN, no enfrentándonos entre nosotros", y reiteró que "corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre el futuro de Groenlandia".

El político socialista recalcó que también para EE.UU. rigen los principios del derecho internacional, como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial.

Klingleil, que participará en Washington en una reunión de titulares de Finanzas sobre el acceso a materias primas esenciales, aseguró que en los márgenes del encuentro también se abordarán las reclamaciones territoriales de Trump.