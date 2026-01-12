Agricultores españoles se manifiestan por quinto día contra el acuerdo UE-Mercosur

Con tractores, cencerros y pancartas con lemas como "Alimentos saludables, comercio justo ya" y cierre de varias autovías y carreteras españolas, varias asociaciones y sindicatos se manifiestan contra este acuerdo, que la UE tiene previsto firmar el 17 de enero en Asunción, al considerarlo perjudicial para el sector agroganadero de España.

Los manifestantes de Galicia, en el noroeste de España, insistieron este lunes en que este pacto "pone en riesgo el acceso a alimentos saludables y precios justos".

El Sindicato Labrego Galego (SLG), uno de los convocantes, recordó que "la Unión Europea y los países del Mercosur están a punto de firmar un acuerdo que vende la soberanía alimentaria de Europa y América Latina y que pretende cerrar ignorando el rechazo mayoritario de la sociedad y del sector agrario".

El acuerdo, denunció SLG, "beneficia los intereses de las grandes multinacionales y del agronegocio, mientras amenaza la viabilidad de la agricultura familiar y campesina a ambos lados del Atlántico".

Los manifestantes de otra protesta en la capital gallega, Santiago de Compostela, entre aplausos, liberaron hoy el tramo de una autovía que todavía mantenían ocupado y sus promotores explicaron que habrá nuevas acciones reivindicativas con el objetivo de conseguir la protección del colectivo agroganadero regional.

En Cataluña, noreste de España, también hubo colapsos por las manifestaciones, en este caso con tractores y vehículos de agricultores y varios cortes en vías y ciudades.

En Tarragona -costa catalana- los manifestantes cortaron ayer el centro de la ciudad, encabezados por 150 personas a pie, seguidos de los tractores.

Uno de sus portavoces, Ramon Rojo, señaló que el acuerdo UE-Mercosur es perjudicial para los agricultores y para la sociedad en general, porque los productos que llegarán de Sudamérica "no pasarán los controles pertinentes y, en algunos casos, usan pesticidas prohibidos en Europa".

"Europa permite exportarlos, pero a nosotros no nos deja usarlos", afirmó Rojo.

Por su parte, la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca), del País Vasco (norte de España), también convocó estos días varias "tractoradas" en protesta contra este acuerdo comercial, llegando a haber caravanas de hasta once kilómetros en la autopista que conecta con Francia, que ha recuperado este lunes la normalidad.

Los agricultores vascos creen que este acuerdo es "nefasto" para el sector primario español y europeo, porque abre el mercado europeo a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la UE, con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores.

Además de España, también ha habido numerosas protestas agroganaderas en los últimos días en otros países eurpoeos, como Francia, Grecia o Alemania.