Airbus entregó 793 aviones en 2025 y cumple su meta

El fabricante aeronáutico europeo, que publicó este lunes sus resultados comerciales anuales, indicó también en un comunicado que en 2025 recibió encargos brutos para 1.000 aparatos de 57 clientes aunque, si se descuentan las anulaciones, los pedidos netos fueron 889.

Gracias a eso, su cartera de pedidos alcanzó un nivel récord de 8.754 aeronaves pendientes de entrega a fecha del 31 de diciembre, de los cuales 1.124 de doble pasillo, que es también un máximo histórico.

Airbus, que se había marcado como meta poner en manos de sus clientes 820 aviones en 2025, acumulaba retrasos significativos hasta el final del verano, en especial por los problemas de aprovisionamiento de motores, sobre todo del fabricante CFM, la empresa común entre el francés Safran y el estadounidense GE.

La situación mejoró desde comienzos del otoño, pero aun así hasta finales de octubre estaba todavía lejos de ese objetivo con 585, que subieron a 657 al terminar noviembre, a los que se añadieron 136 en diciembre.

En 2024, Airbus había entregado 766 aviones y eso supuso más que en 2023 (entonces fueron 735) pero cuatro menos que el último objetivo que se había fijado, y que ya había revisado a la baja durante ese ejercicio a la vista de las dificultades que tenía para mantener la cadencia.

Antes de la pandemia, que trastocó profundamente toda la industria aeronáutica mundial con un bajón radical en la producción de la que no ha conseguido todavía recuperarse, Airbus había entregado 863 aeronaves en 2019.

De hecho, el gran reto para Airbus es continuar con el incremento en la cadencia de fabricación de sus aviones comerciales, a lo que ha venido a contribuir, entre otras cosas, la entrada en funcionamiento de una segunda línea de ensamblaje de su complejo en Tianjin (China).

Con las dos de Tianjin, el grupo europeo cuenta en total con diez cadenas de montaje de los aviones de su familia estrella, la A320, de las cuales cuatro están en Hamburgo (Alemania), dos en Toulouse (Francia) y dos en Mobile (Estados Unidos).

Su ambición declarada hasta ahora es elevar la cadencia de producción del A320 hasta 75 unidades al mes en el horizonte de 2027.

El pasado año, de los 793 aviones que puso en manos de sus clientes, 607 fueron A320, 93 de su otra familia de aviones de pasillo único, la A220 (de entre 100 y 150 plazas), y el resto de los aviones de doble pasillo, 57 de los A350 y 36 de los A330.