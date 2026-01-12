Al menos 12 personas fallecidas en un accidente de autobús en el oriente de Bolivia

El suceso ocurrió en la madrugada en la ruta Bioceánica, en el tramo que une las poblaciones de Puerto Quijarro con Puerto Suárez, a 641 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, informó la Policía de Bolivia.

La información preliminar que se maneja es que el hecho se produjo debido al estado de ebriedad del conductor, un adolescente de 13 años, que conducía el vehículo en el que regresaba toda su familia después de participar en una fiesta de 15 años.

El adolescente se salió de la carretera y chocó el autobús contra un árbol que segundos después cayó encima del vehículo, aplastando a la mayoría de los pasajeros, según el reporte policial.

"Estamos recolectando todos los indicios para determinar la causa del accidente, por ahora hemos trasladado a 11 personas fallecidas", dijo uno de los jefes policiales de la unidad de Tránsito, a cargo de la investigación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, desde el hospital Príncipe de Paz confirmaron más tarde el fallecimiento de una adolescente, que se suma a los adultos y al menos cuatro menores que murieron en el lugar del accidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los heridos fueron internados en el hospital de Puerto Quijarro debido a su estado delicado, mientras que otros fueron llevados hasta la ciudad de Corumbá, en Brasil, por la gravedad de sus lesiones.

Los familiares de los fallecidos llegaron hasta la morgue de la población de Puerto Quijarro para reconocer los cuerpos y no permitieron su traslado a la ciudad de Santa Cruz, donde estaban previstas las autopsias correspondientes por ley, según informaron medios locales.

La unidad de Tránsito de Puerto Quijarro se quedó en el lugar del accidente para levantar el vehículo que quedó destrozado.

Los hermanos de algunos fallecidos pidieron a la población de Puerto Quijarro que les ayuden a pagar los ataúdes para que sus familiares sean enterrados, debido a que "carecen de recursos económicos".

Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos y unos 40.000 heridos y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse, según datos oficiales.