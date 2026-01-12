Al menos 22 muertos tras enfrentamientos entre rebeldes y el Ejército en el sur de Chad

"El número de muertos asciende al menos a 22, incluidos 17 miembros de la coalición rebelde y cinco soldados del Ejército. Los combates se concentraron principalmente en torno a las localidades de Korbol y Tarrangarra, situadas cerca de la frontera centroafricana”, dijo a EFE el coronel Nimir Adoum, jefe del destacamento militar chadiano desplegado sobre el terreno.

Los insurgentes del Consejo de Mando para la Salvación de la República (CCSMR), el Movimiento Patriótico para la Refundación del Chad (MPRD) y el Frente para la Resistencia y el Cambio Político (FRAPE) rechazaron las cifras oficiales y aseguraron haber capturado a dos militares.

“Estamos sobre el terreno y refutamos estas cifras. Fuimos nosotros quienes arrestamos al subprefecto de Korbol, Mahamat Saleh Béchir, así como al subprefecto de Karma, Adoum Wagaye Dabou. Proporcionaremos una evaluación a su debido tiempo”, afirmó a EFE Oyo Nargaye, uno de los combatientes rebeldes.

Los enfrentamientos estallaron al mediodía en la provincia de Moyen-Chari, fronteriza con la República Centroafricana (RCA), una región afectada de forma recurrente por ataques armados entre rebeldes y fuerzas gubernamentales, así como por acciones de bandidos armados.

En Chad operan alrededor de una veintena de grupos rebeldes que aseguran combatir a las autoridades desde abril de 2021, cuando el entonces presidente Idriss Déby Itno, que gobernaba el país desde 1991, murió durante enfrentamientos con el grupo rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT).

Tras su muerte, tomó el poder su hijo, el general Mahamat Idriss Déby Itno, quien anuló la Constitución y disolvió el Gobierno y el Parlamento, encabezando un periodo de transición.

Después de casi tres años de transición, Chad celebró elecciones presidenciales el 6 de mayo de 2024, en las que Déby Itno obtuvo el 61 % de los votos, según la Agencia Nacional de Gestión Electoral chadiana (ANGE).