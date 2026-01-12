Alphabet alcanza los 4 billones de dólares en bolsa impulsada por la alianza con Apple

Nueva York, 12 ene (EFE).- Alphabet, la empresa matriz de Google, alcanzó la barrera de los 4 billones de dólares de capitalización en bolsa tras crecer en Wall Street este lunes, impulsada por la decisión de Apple de integrar Gemini, la inteligencia artificial (IA) del buscador, para algunos productos como Siri, su asistente de voz.