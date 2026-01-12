Bancos de sangre de Panamá enfrentan crisis al mantener menos del 40 % de abastecimiento

En Panamá existen 38 bancos de sangre, de los cuales 11 pertenecen al Ministerio de Salud, 13 a la Caja de Seguro Social y 14 son privados, detalló un comunicado de la cartera sanitaria.

"Los bancos de sangre a nivel nacional mantienen un abastecimiento por debajo del 40 %", por lo que "desde el Ministerio de Salud hacemos un llamado urgente a la población para que acuda a los centros de donación de sangre y contribuya a salvar muchas vidas", declaró la directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil.

La funcionaria destacó que la situación se hace más delicada dado que al inicio del año se desarrollan diversas actividades propias de la temporada de verano, lo que incrementa la incidencia de accidentes y enfermedades, aumentando así la demanda de transfusiones de sangre en los centros hospitalarios.

Por su parte, la jefa del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre del Minsa, Erika Zhong, precisó que se requieren "donantes de sangre tipo O negativo, ya que es el tipo universal y puede ser utilizado por cualquier persona".

"Aunque la mayoría de la población tiene sangre tipo O positivo, lo que necesitamos con mayor urgencia son donantes voluntarios que permitan mantener abastecidos los bancos de sangre", explicó Zhong.

Agregó que en las últimas semanas se ha registrado un déficit de sangre que dificulta atender adecuadamente a los pacientes que llegan a los cuartos de urgencias.

"El Minsa reitera la importancia de la donación voluntaria de sangre como un gesto solidario y de amor que salva vidas", señaló el comunicado oficial.