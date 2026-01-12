Bryan Calvo asume como el alcalde más joven de Hialeah, la ciudad más cubana de EEUU

El nuevo alcalde defendió en su discurso inaugural que Hialeah, donde tres cuartas partes de los habitantes son de origen cubano y el 95 % del total son hispanos en general, "es una ciudad construida por inmigrantes que creyeron en el valor de la democracia y el Estado de derecho".

"Hialeah ha contado una historia impresionante en los últimos 100 años. Lo que comenzó como una tierra abierta de trabajo duro, lleno de granjas y fábricas, y pequeños negocios, se convirtió en un lugar de refugio para las familias buscando libertad y oportunidad", apuntó.

Hijo de padre cubano y madre colombiana, este piloto licenciado que durante sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard fue también instructor de salsa y becario en la Casa Blanca durante el primer Gobierno de Donald Trump (2017-2021), afirmó que Hialeah "es prueba viviente de que el sueño americano sigue vivo".

Antes de asumir, Calvo expresó en una entrevista con EFE en diciembre que considera que Trump "está haciendo un buen trabajo a nivel nacional" y que "en muchos temas sí está de acuerdo con él".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, convencido de la necesidad de construir coaliciones, ante la naturaleza no partidista que los alcaldes tienen en el sur de Florida, Calvo afirmó que en muchos temas coincide con la línea republicana, en otros se distancia y, como la mayoría de las personas, tiende a situarse en el centro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ahora en su discurso el alcalde resaltó que las tres prioridades de su gestión serán "integridad, reforma y progreso".

También destacó el "momento extraordinario de oportunidad en el sur de Florida", por lo que Hialeah está "en el corazón de una de las regiones más dinámicas en Estados Unidos, donde la atención internacional y de los negocios está acelerándose rápido".

"Hialeah está en el centro de grandes proyectos de desarrollo, nuevos corredores de inversión y eventos deportivos globales que traerán los ojos del mundo a nuestra puerta", avisó.